В Рязанской области разыскивают 40-летнего мужчину, который без вести пропал 28 февраля. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В Рязанской области ищут без вести пропавшего 40-летнего Андрея Белобаба. Об этом рассказали в официальном сообществе ПСО «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина пропал 28 февраля 2023 года. Кроме того, Белобаба разыскивают в Москве.

Приметы исчезнувшего: рост 180 см, нормальное телосложение, обрит налысо.

Сообщается, что он вышел из дома в синей удлиненной куртке, синих джинсах и черных ботинках.

Рязанцев, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по указанным телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.