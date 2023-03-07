Подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов выявила ФСБ в Рязанской области

В Рязанской области нелегально работала оружейная мастерская. Фото: скриншот видео с сайта ria.ru.

Силовики Федеральной службы безопасности совместно с МВД и бойцами Росгвардии раскрыли подпольную деятельность оружейных мастерских в 34 регионах страны, в их числе оказалась и Рязанская область. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

В результате масштабной операции правоохранительным органам удалось обнаружить более 20 домашних мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов. В общей сложности выявили 59 нелегальных мастеров и изъяли свыше сотни единиц оружия.

- В результате из незаконного оборота изъято 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, - сообщили в ФСБ.

В частности, обнаружили два пулемета, два гранатомета, 14 автоматов, 28 винтовок, карабинов и ружей, а также 65 пистолетов как отечественных, так и иностранных марок. Помимо этого, изъяли более сотни частей к огнестрельному оружию и 11 единиц холодного оружия. Щедрым оказался и набор боеприпасов: 17 снарядов и мин, 21 ручная граната, более 12 килограммов взрывчатки и свыше 13 тысяч патронов.

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что работа по выявлению подпольных оружейных мастерских продолжается.