Внезапно отключили электричество 7 марта на шести улицах Рязани

7 марта в Рязани отключили электричество на шести улицах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Около 11 часов утра 7 марта в центре Рязани внезапно отключили электричество. Причина отключения – аварийная ситуация на воздушной линии. Об этом сообщил диспетчер МУП «РГРЭС» (Рязанские городские распределительные электрические сети).

Без электроснабжения остались следующие улицы:

- Садовая;

- Ленина;

- Щедрина;

- Право-Лыбедская;

- Горького;

- Радищева.

В диспетчерской отметили, что восстановительные работы займут около трех часов.

Около в ряде домов по улице Право-Лыбедской электричество восстановили.

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