Внезапно отключили электричество 7 марта на шести улицах Рязани

7 марта в Рязани отключили электричество на шести улицах.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Около 11 часов утра 7 марта в центре Рязани внезапно отключили электричество. Причина отключения – аварийная ситуация на воздушной линии. Об этом сообщил диспетчер МУП «РГРЭС» (Рязанские городские распределительные электрические сети).
Без электроснабжения остались следующие улицы:
- Садовая;
- Ленина;
- Щедрина;
- Право-Лыбедская;
- Горького;
- Радищева.
В диспетчерской отметили, что восстановительные работы займут около трех часов.
Около в ряде домов по улице Право-Лыбедской электричество восстановили.
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