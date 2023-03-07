Пропавшего после новогодних праздников 47-летнего мужчину ищут в Рязанской области

В Рязанской области ищут без вести пропавшего мужчину. Фото: «ЛизаАлерт».

В Рязанской области разыскивают без вести пропавшего 47-летнего Андрея Лобанова. Соответствующий пост размещен в группе ПСО «ЛизаАлерт» в соцсети ВКонтакте.

Исчез мужчина с 12 января, сразу после новогодних праздников. Он может находиться в Ряжске Рязанской области, а также в городе Вятские Поляны Кировской области и Нижнем Новгороде.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, темно-коричневые высокие ботинки и черную с синими полосками вязаную шапку.

Активисты поисково-спасательного отряда просят всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении Лобанова, сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.