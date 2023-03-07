Минимальная доза облучения, но качественные снимки: 350 рязанок обследовались на новом маммографе

Более 350 пациенток прошли обследование на новом маммографе в рязанской больнице №4. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больнице №4 обследование на новом маммографе прошли более 350 рязанок. У 3% женщин специалисты обнаружили патологии. Сейчас пациентки лечатся в специализированной клинике, и практически у всех врачи наблюдают улучшения.

- Маммограф работает с декабря прошлого года. Очень хороший аппарат, что важно, – «малодозовый», то есть пациент получает минимальную дозу облучения. Еще один плюс аппарата – высокое качество снимков, - подчеркнула заведующая рентгенологическим отделением больницы №4 Виктория Артюхина.

Врачи рекомендуют ежегодно проходить профилактическую маммографию женщинам старше 40 лет.

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