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НовостиОбщество7 марта 2023 7:36

В рязанском Лесопарке 8 марта отпразднуют концертом

Представительниц прекрасного пола поздравят с главной сцены Лесопарка в Рязани
Источник:kp.ru
В рязанском Лесопарке 8 марта отметят Международный женский день. Фото: Лесопарк Рязань в соцсети ВКонтакте.

В рязанском Лесопарке 8 марта отметят Международный женский день. Фото: Лесопарк Рязань в соцсети ВКонтакте.

В рязанском Лесопарке в среду, 8 марта, отметят международный женский день. Соответствующий пост появился в официальной группе учреждения в соцсети ВКонтакте.

На территории парка состоится концерт на главной сцене. В праздничной программе будут воспитанники студии вокала «Панда-music».

Начало мероприятия в 13:00.

- Ждем вас... чтобы вместе спеть о весне, счастье и женщинах!, - говорится в посте.