В рязанском Лесопарке 8 марта отпразднуют концертом

В рязанском Лесопарке 8 марта отметят Международный женский день. Фото: Лесопарк Рязань в соцсети ВКонтакте.

В рязанском Лесопарке в среду, 8 марта, отметят международный женский день. Соответствующий пост появился в официальной группе учреждения в соцсети ВКонтакте.

На территории парка состоится концерт на главной сцене. В праздничной программе будут воспитанники студии вокала «Панда-music».

Начало мероприятия в 13:00.

- Ждем вас... чтобы вместе спеть о весне, счастье и женщинах!, - говорится в посте.