Руководителю рязанского УФССП Марине Ныренковой внесли представление за бездействие приставов

Подчиненные Ныренковой не особо стремились взыскать долги по исполнительным листам. Прокуратура наложила протесты.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя УФССП по Рязанской области Марине Ныренковой по результатам проверки. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

Ранее к уполномоченному по защите прав предпринимателей обратился представитель организации, который сообщил, что исполнительные дела по взысканию денег с должников приставы-исполнители закрыли необоснованно – деньги организации не вернулись.

Прокуратура установила, что приставы-исполнители не приняли полный комплекс мер для взыскания долгов.

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