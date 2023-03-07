Рязанская область по итогам 2022 года оказалась в числе худших по демографии

Рязанская область по итогам 2022 года осталась одной из худших по превышению числа умерших над числом родившихся. Первых больше в 2,5 раза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По итогам 2022 года Рязанская область оказалась в числе отстающих по динамике рождаемости и по соотношению числа родившихся и умерших. При этом, по данным Росстата, регион - один из лидеров по сокращению смертности.

Исходя из официальной статистики, за 2022 год в Рязанской области родился 6971 ребенок - на 1063 или 13,2% меньше, чем за 2021 год. Это третья худшая динамика в России, а плачевнее дела обстоят только в Карелии и Псковской области.

Вместе с тем смертность в Рязанской области, если верить Росстату, сильно сократилась: 17684 человека в 2022-м против 24013 человек в 2021-м, то есть на 26,4%. Лучше по этому показателю были лишь Оренбургская, Саратовская, Липецкая области и Москва.

Несмотря на последнее обстоятельство, Рязанская область осталась одной из худших по превышению числа умерших над числом родившихся - оно составило 253,7%. Еще менее радостная картина в Смоленской (270,6%), Тульской (259,8%) и Владимирской (256,5%) областях. Что интересно, в 2021-м Рязанская область была в тройке аутсайдеров - вслед за теми же Тульской и Смоленской областями.