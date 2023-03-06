Физкультурно-оздоровительный комплекс за 270 млн рублей построят в Рязани

Объект будут строить по образу и подобию ФОК "Капитан" в Рязани. Фото: ryazangov.ru

На сайте госзакупок размещен аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Рязани с максимальной ценой 270,6 млн рублей. Объект появится на участке с кадастровым номером 62:29:0000000:2520. Это окраина города, ближайшая остановка общественного транспорта - поселок Мехзавода.

Согласно закупочной документации, работы завершатся не позднее 30 сентября 2024 года (если все пойдет по графику). Спорткомплекс должен получиться похожим на ФОК «Капитан» на улице Зубковой. По крайней мере, при разработке проекта он принят за объект-аналог.

Там должны разместиться 25-метровый бассейн с трибунами и сауной, универсальный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал.