Каток на Лыбедском бульваре в Рязани начали разбирать

Каток на Лыбедском бульваре в Рязани начали демонтировать.
Фото: Елена ЦЫГАНКОВА
Рабочие начали разбирать каток на Лыбедском бульваре в Рязани. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы.
По информации рабочих, которые занимаются разборкой, демонтаж продлится точно в течение недели. На данный момент уже убрали ограждение и временные скамейки. Сейчас приступили к ликвидации ледовой арены.
В то же время, горожане очень расстроены из-за того, что их так рано лишили катка. Некоторые рязанцы просили администрацию Рязани оставить каток хотя бы до 8 марта, чтобы сделать представительницам прекрасного пола такой подарок.
На Лыбедском бульваре в Рязани разбирают каток.
Фото: Елена ЦЫГАНКОВА