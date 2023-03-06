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НовостиОбщество6 марта 2023 14:28

Каток на Лыбедском бульваре в Рязани начали разбирать

Всеми любимый каток будут демонтировать минимум неделю
Источник:kp.ru
Каток на Лыбедском бульваре в Рязани начали демонтировать.

Каток на Лыбедском бульваре в Рязани начали демонтировать.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Рабочие начали разбирать каток на Лыбедском бульваре в Рязани. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы.

По информации рабочих, которые занимаются разборкой, демонтаж продлится точно в течение недели. На данный момент уже убрали ограждение и временные скамейки. Сейчас приступили к ликвидации ледовой арены.

В то же время, горожане очень расстроены из-за того, что их так рано лишили катка. Некоторые рязанцы просили администрацию Рязани оставить каток хотя бы до 8 марта, чтобы сделать представительницам прекрасного пола такой подарок.

На Лыбедском бульваре в Рязани разбирают каток.

На Лыбедском бульваре в Рязани разбирают каток.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА