Каток на Лыбедском бульваре в Рязани начали разбирать

Каток на Лыбедском бульваре в Рязани начали демонтировать. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Рабочие начали разбирать каток на Лыбедском бульваре в Рязани. Об этом КП-Рязань сообщили очевидцы.

По информации рабочих, которые занимаются разборкой, демонтаж продлится точно в течение недели. На данный момент уже убрали ограждение и временные скамейки. Сейчас приступили к ликвидации ледовой арены.

В то же время, горожане очень расстроены из-за того, что их так рано лишили катка. Некоторые рязанцы просили администрацию Рязани оставить каток хотя бы до 8 марта, чтобы сделать представительницам прекрасного пола такой подарок.