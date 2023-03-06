После тяжелой болезни ушла из жизни ветеран рязанской УИС Лариса Гарцунова

Что стало причиной смерти Ларисы Гарцуновой, не сообщается, но известно, что она тяжело болела.

Рязанская область потеряла ветерана УИС, руководителя бактериологической лаборатории медико-санитарной части №62 УФСИН России Ларису Гарцунову. Женщина, более 30 лет посвятившая любимому делу, умерла в пятницу, 3 марта. Печальную весть сообщила пресс-служба областного Управления ФСИН.

- Память об этом замечательном человеке и офицере навсегда сохранится в наших сердцах. Руководство, личный состав и ветераны УФСИН России по Рязанской области выражают искренние слова соболезнования родным и близким, - говорится в некрологе.

Свой профессиональный путь в системе УИС Лариса Гарцунова начала в 1989 году с должности заведующей клинико-биохимической лаборатории в больнице для осужденных, где проработала до 2001 года. После трудилась врачом-бактериологом и начальником бактериологической лаборатории. Не ушла на покой и после выхода на пенсию в 2014 году, оставшись на должности руководителя.

Имела активную жизненную позицию, много лет возглавляла профсоюз больницы для осужденных. Занималась и наукой, участвовала в конференциях, а в 2014 году стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший медицинский работник УИС».

Ларисе Гарцуновой было 63 года. Что стало причиной смерти, не сообщается, но известно, что она тяжело болела.