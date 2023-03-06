Музей Рязанского кремля переедет в новое трехэтажное здание к декабрю 2023 года

Музей Рязанского кремля переедет в новое здание к декабрю 2023 года. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Новое здание музея Рязанского кремля откроется 1 декабря 2023 года. Об этом пишет ГТРК «Ока» со ссылкой на директора музея Виталия Попов.

Сообщается, что 80% фондов уже готовы к переезду, а остальные 20% - еще выставляются в корпусах. Корпуса на данный момент передаются во владение епархии.

- Я могу к этому относиться только, как рязанец, который понимает, что в любые времена Кремль остается нашим главным архитектурным объектом, он в сердце каждого рязанца, - заявил директор историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов.

Площадь трехэтажного нового здания составит около 20 тысяч квадратных метров, 7 тысяч квадратов из которых займут экспозиции. Кроме того, на территории музея расположится библиотека, детский центр, конференц-залы, а также зоны отдыха.