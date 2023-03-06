Полиция провела в выходные в Рязани масштабные рейды. Вот кого задержали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие выходные дни во время масштабных рейдов полицейские рязанского УМВД пресекли 975 административных правонарушений и раскрыли 31 преступление, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, сотрудники ДПС ГИБДД задержали 15 пьяных водителей. Из них 11 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а трое водителей уже ранее задерживались за пьяную езду.

Во время рейдов полиция изъяла 36 литров алкоголя, который продавался незаконно.

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