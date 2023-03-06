Какой вы водитель: типичные нарушения и глупые привычки

Людям свойственно ругать или критиковать других, особенно руководителей, чиновников и депутатов. Судя по общему мнению, именно чиновники не умеют работать и не знают, что надо делать. У нас в стране, как известно, 140 миллионов губернаторов, тренеров футбольной сборной и специалистов всех уровней.

Однако, порой, бывает очень полезно взглянуть критически и на себя – правильно ли ты поступаешь, выполняешь ли общепринятые правила, уважительно ли относишься к другим? Предлагаемые сегодня опросы – предложение к читателям попытаться критически взглянуть на себя, осмыслить свои возможные ошибки и, может быть, даже улыбнуться, узнав себя в типичных ситуациях.

Опросы адресованы, прежде всего, автомобилистам, но, голосовать может каждый, представив себя за рулем. Голосуйте смело, ведь опросы анонимные. Если у вас есть другие варианты ответов – пишите их в комментариях.

Какие правила дорожного движения вы иногда (или чаще всего) нарушаете? Голосовать можно за несколько вариантов:

- проезд на запрещающий сигнал светофора;

- превышение скорости выше нештрафуемого порога;

- пересечение сплошных линий;

- проезд по обочинея4

- непристегнутый ремень/перевозка детей без кресел;

- разговоры по мобильному;

- нарушение рядности при проезде перекрестка;

- управление автомобилем в состоянии опьянения;

- нарушение правил стоянки/остановки;

- непропуск пешеходов на переходе.

Что вас раздражает в поведении других водителей? Голосовать можно за несколько вариантов:

- агрессивная «шашечная» езда;

- езда без поворотников;

- парковка на два места;

- неоправданно низкая скорость;

- «внезапное» желание перестроиться;

- громкая музыка;

- желание поучить других;

- злоупотребление приоритетом – никого не пропускать при выезде на главную;

- проезд по обочине;

- снижение «с запасом» скорости перед камерой.

Чтобы участвовать в опросах, надо, как всегда, перейти на страницы голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru» (первый опрос и второй опрос). А удобнее всего – подписаться на наш канал по этой ссылке, тогда вы точно не пропустите наши традиционные опросы и узнаете много нового и интересного.