Какой вы водитель: типичные нарушения и глупые привычки

Людям свойственно ругать или критиковать других, особенно руководителей, чиновников и депутатов. Судя по общему мнению, именно чиновники не умеют работать и не знают, что надо делать. У нас в стране, как известно, 140 миллионов губернаторов, тренеров футбольной сборной и специалистов всех уровней.
Однако, порой, бывает очень полезно взглянуть критически и на себя – правильно ли ты поступаешь, выполняешь ли общепринятые правила, уважительно ли относишься к другим? Предлагаемые сегодня опросы – предложение к читателям попытаться критически взглянуть на себя, осмыслить свои возможные ошибки и, может быть, даже улыбнуться, узнав себя в типичных ситуациях.
Опросы адресованы, прежде всего, автомобилистам, но, голосовать может каждый, представив себя за рулем. Голосуйте смело, ведь опросы анонимные. Если у вас есть другие варианты ответов – пишите их в комментариях.
Какие правила дорожного движения вы иногда (или чаще всего) нарушаете? Голосовать можно за несколько вариантов:
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- превышение скорости выше нештрафуемого порога;
- пересечение сплошных линий;
- проезд по обочинея4
- непристегнутый ремень/перевозка детей без кресел;
- разговоры по мобильному;
- нарушение рядности при проезде перекрестка;
- управление автомобилем в состоянии опьянения;
- нарушение правил стоянки/остановки;
- непропуск пешеходов на переходе.
Что вас раздражает в поведении других водителей? Голосовать можно за несколько вариантов:
- агрессивная «шашечная» езда;
- езда без поворотников;
- парковка на два места;
- неоправданно низкая скорость;
- «внезапное» желание перестроиться;
- громкая музыка;
- желание поучить других;
- злоупотребление приоритетом – никого не пропускать при выезде на главную;
- проезд по обочине;
- снижение «с запасом» скорости перед камерой.
Чтобы участвовать в опросах, надо, как всегда, перейти на страницы голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru» (первый опрос и второй опрос). А удобнее всего – подписаться на наш канал по этой ссылке, тогда вы точно не пропустите наши традиционные опросы и узнаете много нового и интересного.