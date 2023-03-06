Скорость, которая стала роковой. В ДТП на трассе «Каспий» в Скопинском районе погиб 61-летний житель столицы

Смертельное ДТП случилось на трассе в Скопинском районе. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Смертельное ДТП произошло утром в воскресенье, 5 марта, в Скопинском районе. На 281 километре автомобильной дороги Р22 «Каспий» Mitsubishi ASX врезался в грузовик КамАЗ. В ДТП погиб водитель легковой машины – 61-летний житель столицы.

По предварительной информации, погибший при движении по трассе не учел обстановку на дороге и погодные условия. Он превысил скорость, вследствие чего не справился с управлением, кроссовер отбросило прямо на фуру КамАЗ, и она, в свою очередь, практически смяла Mitsubishi. Судя по фото с места ДТП, которые опубликовала пресс-служба областного УМВД, шансов выжить у мужчины было очень мало, поскольку самой пострадавшей частью машины оказалась именно сторона водителя.

В аварии погиб 61-летний житель Москвы - водитель иномарки. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В настоящее время областная Госавтоинспекция ведет проверку по факту произошедшего дорожного происшествия.