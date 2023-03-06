Без паспорта и возраста. В Рязани на женщину-продавца завели уголовное дело за упорную продажу подросткам алкоголя

Продавец одного из магазинов Рязани стала фигуранткой уголовного дела за продажу спиртного подросткам. Фото: Мария ЛЕНЦ

Продавец одного из сетевых супермаркетов Рязани стала фигуранткой уголовного дела. 50-летняя женщина в нарушение всех законов спокойно продавала алкоголь подросткам, совершенно не принимая во внимание их возраст, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Сотрудницей магазина на улице Колхозной инспекторы по делам несовершеннолетних заинтересовались после того, как получили информацию, что она продала спиртное подросткам, не спросив паспорт и не обратив внимание на возраст покупателей. При проверке личности продавца выяснилось, что она так поступает не в первый раз и ранее уже привлекалась к административной ответственности за то же самое.

Так как административная санкция на женщину не подействовала, полицейским пришлось возбудить уголовное дело по статье 151.1 УК России – Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Теперь ей грозит штраф уже от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.