Студентка РГУ станет участницей конкурса «Королева студенчества Союзного государства»

Рязанская студентка примет участие в конкурсе красоты и таланта. Фото: РГУ имени Есенина.

В конкурсе «Королева студенчества Союзного государства» Рязанскую область будет представлять студентка 3 курса факультета русской филологии и национальной культуры РГУ Полина Плотникова. Об этом сообщили в официальной группе «РГУ имени С.А. Есенина».

Всего от Российской Федерации в конкурсе примут участие шесть девушек. Подготовка начнется в ближайшие дни. Плотниковой поможет профессиональная команда с выбором сценических образов и творческих номеров.

23 марта состоятся творческий и интеллектуальный конкурсы. Выберут победительницу с помощью интернет-голосования.

Конкурс, в котором участвуют представительницы России и Беларуси, существует с 1994 года. Программа конкурса состоит из творческих, патриотических и общественных мероприятий, а также пресс-конференций.