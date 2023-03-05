Холодную воду 6 марта отключат на четырех улицах Рязани

В понедельник, 6 марта, в Горроще отключат холодную воду на четырех улицах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 6 марта, жители нескольких домов в рязанской Горроще на целый день останутся без холодной воды. Водоканал проинформировал, что уже с 9.30 утра коммунальный ресурс отключат на четырех улицах: Гагарина, Островского, Черновицкой и Стройкова. При этом холодной воды не будет как в многоэтажных домах, так и в одном детском саде, а также центральном тепловом пункте. Возобновить подачу коммунальщики планируют к 17 часам.

Адреса, по которым приостановят холодное водоснабжение 6 марта:

- улица Гагарина, дом 83а;

- улица Островского, дом 32 корпус 2;

- улица Черновицкая, дома 10, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6;

- улица Стройкова, дом 65 корпус 2 – Детский сад №85.

Также холодной воды не будет и в центральном тепловом пункте на улице Гагарина, дом 83Б. Техническую воду жителям начнут подвозить с 10 часов утра к дому №6 корпус 2 по улице Черновицкой.