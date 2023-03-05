Остановку «Станция Дягилево» на Московском шоссе в Рязани признали опасной и отменили

Об отмене остановки пассажиров информирует объявление, написанное от руки. Фото: Егор БУБНОВ | Дягилево ВКонтакте.

В Рязани отменили остановку общественного транспорта «Станция Дягилево» в сторону улицы Забайкальской. Соответствующее объявление, написанное от руки, житель областного центра сфотографировал в диспетчерской троллейбуса №1 и разместил в группе «Дягилево ВКонтакте».

По словам автора фото, место высадки и посадки пассажиров на Московском шоссе признали опасным по решению прокуратуры. С 3 марта горожане могут ожидать транспорт у павильона, располагающегося в нескольких десятках метров от закрытой точки.

- Посадка и высадка пассажиров на остановке «Храм». Но эта остановка вся залита водой, к ней и подъехать невозможно, и расположена она неудобно, - написал рязанец.

Ситуацию прокомментировала администрация Рязани. В мэрии пояснили, что остановку отменили в связи с тем, что она не соответствует техническим требованиям. В частности, отсутствует карман для заезда общественного транспорта, нет самого павильона и информационного знака. Горожанам также посоветовали пользоваться рядом расположенной остановкой «Храм Царских мучеников». При этом обращение жителя города все же пообещали передать в Управление благоустройства.