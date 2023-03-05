Из морозов – в оттепель. Борьбу зимы и весны обещают синоптики рязанцам с 6 по 12 марта

Понедельник в Рязанской области еще будет снежным, ветреным и слабоморозным, но уже в среду придет оттепель. Фото: Андрей АБРАМОВ

Первый день праздничной сокращенной рабочей недели в Рязанской области обещает быть пасмурным и снежным. Прогноз погоды на понедельник, 6 марта, составленный синоптиками Рязанского филиала Росгидромета, опубликовала пресс-служба областного МЧС.

Погода предстоящей ночью будет облачной, с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег, а столбики термометров не опустятся ниже -2…-7 градусов. Днем снег превратится в осадки и потеплеет до -1…-4 по Цельсию.

Ветер в течение дня юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. На дорогах и тротуарах по-прежнему скользко. Атмосферное давление низкое – 736 мм ртутного столба.

По прогнозам специалистов метеоцентра «Фобос», несмотря на отрицательные показатели термометров, температура воздуха все же превышает климатическую норму на 1 – 2 градуса. Слабые морозы сохранятся и на протяжении всей будущей недели. Только в праздничную среду в среднюю полосу заглянет оттепель до +3 по Цельсию. А уже к выходным вновь вернется зима – со снегом, сильной гололедицей и похолоданием до минус 5 градусов.