Мощный ветер и гололедица. МЧС выпустило предупреждение для рязанцев

Порывистый ветер и гололедица сохранятся в Рязанской области 5 марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Рязанской области вновь серьезно усилится ветер. Специалисты областного филиала Росгидромета ожидают днем 5 марта порывы до 16 метров в секунду, а региональное Управление МЧС выпустило предупреждение для жителей.

- Днем 5 марта на территории Рязанской области местами сохранится усиление ветра порывами 11 – 16 м/с, гололедица, - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС призвали рязанцев не стоять под неустойчивыми конструкциями, рекламными щитами, деревьями и крышами домов, а по возможности – и вовсе поменьше находиться на улице. Ведь на тротуарах в условиях гололедицы и сильного ветра риск получить травму существенно возрастает.