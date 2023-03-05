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НовостиПроисшествия5 марта 2023 9:11

Грузовой автомобиль «ГАЗель» горел утром 5 марта в рязанской деревне Канищево

В Канищеве горела грузовая «ГАЗель», обошлось без пострадавших
Источник:kp.ru
Пожарные потушили возгорание "ГАЗели" в Канищеве уже через полчаса.

Пожарные потушили возгорание "ГАЗели" в Канищеве уже через полчаса.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 5 марта, в рязанской деревне Канищево произошел пожар. Утром на улице Колхозной загорелся грузовой автомобиль «ГАЗель». Подробности сообщили в пресс-службе областного Управления МЧС.

Сообщение о возгорании транспортного средства поступило диспетчерам в 9.11. На место незамедлительно выехал автомобиль пожарной службы с четырьмя людьми личного состава. На борьбу с пламенем пожарным потребовалось примерно полчаса – уже в 9.47 огонь потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что стало причиной возгорания и какой ущерб собственнику автомобиля нанес пожар, теперь предстоит выяснить специалистам.