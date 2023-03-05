«Восхищаюсь ей в этом отношении как женщиной». Сенатор Любимов назвал отличительные черты характера мэра Рязани Елены Сорокиной

Рязанский сенатор Любимов назвал мужественность и стрессоустойчивость отличительными чертами мэра Елены Сорокиной. Фото: vk.com/lybimovnikolay.

Экс-губернатор Рязанской области, а ныне сенатор от региона Николай Любимов назвал отличительные черты характера мэра Рязани Елены Сорокиной. Свое мнение политик высказал в интервью сетевому изданию «Рязанские новости».

Отвечая на вопрос, как ему работалось с Сорокиной, Любимов рассказал, что каких-либо неразрешимых противоречий у них не было. Глава администрации всегда понимала, когда губернатор был чем-то недоволен. В целом, он отметил стойкость Елены Сорокиной и добавил, что восхищается ее личными качествами.

- Елена Борисовна такая мужественная женщина, стрессоустойчивая. На такой работе нужно обладать крайне крепкими нервами и иметь много сил. Восхищаюсь ей в этом отношении как женщиной, - сказал сенатор.

При этом экс-губернатор не стал давать оценку работе Сорокиной, подчеркнув, что делать это должны, прежде всего, жители Рязани. И пожелал ей удачно воплотить в жизнь все планы.