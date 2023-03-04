МЧС выпустило предупреждение для рязанцев из-за тумана 4 марта

В Рязанской области выпустили метеопредупреждение о тумане. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение на субботу, 4 марта.

Из-за сильного тумана с видимостью 200-500 метров, а также гололедицы на дорогах в Рязанской области возрастает риск происшествий. Сообщается, что погодные условия сохранятся в регионе до конца дня.

Ведомство объясняет, что при тумане возможны снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. МЧС призывает рязанцев быть максимально осторожными.