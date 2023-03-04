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НовостиОбщество4 марта 2023 7:06

МЧС выпустило предупреждение для рязанцев из-за тумана 4 марта

МЧС призывает рязанцев быть максимально осторожными в связи с гололедом и туманом
Источник:kp.ru
В Рязанской области выпустили метеопредупреждение о тумане.

В Рязанской области выпустили метеопредупреждение о тумане.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение на субботу, 4 марта.

Из-за сильного тумана с видимостью 200-500 метров, а также гололедицы на дорогах в Рязанской области возрастает риск происшествий. Сообщается, что погодные условия сохранятся в регионе до конца дня.

Ведомство объясняет, что при тумане возможны снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. МЧС призывает рязанцев быть максимально осторожными.