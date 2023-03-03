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НовостиПроисшествия3 марта 2023 12:27

В подъезде дома на Интернациональной обнаружили мертвую женщину

На месте работают оперативные службы
Источник:kp.ru
В рязанском подъезде найдена мертвая женщина.

В рязанском подъезде найдена мертвая женщина.

Днем в пятницу, 3 марта, в подъезде многоквартирного дома на улице Интернациональной в Рязани местные жители обнаружили мертвую женщину. Об это КП-Рязань стало известно из собственных источников.

Смерть женщины, скорее всего, носит не криминальный характер. Скончавшаяся, по словам соседей, была уже в годах и имела ряд заболеваний.

Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СУ СК России по Рязанской области проводит по факту смерти женщины доследственную проверку.