В подъезде дома на Интернациональной обнаружили мертвую женщину

В рязанском подъезде найдена мертвая женщина.

Днем в пятницу, 3 марта, в подъезде многоквартирного дома на улице Интернациональной в Рязани местные жители обнаружили мертвую женщину. Об это КП-Рязань стало известно из собственных источников.

Смерть женщины, скорее всего, носит не криминальный характер. Скончавшаяся, по словам соседей, была уже в годах и имела ряд заболеваний.

Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СУ СК России по Рязанской области проводит по факту смерти женщины доследственную проверку.