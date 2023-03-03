Экс-глава минтранса Андрей Савичев стал гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»

Андрей Савичев одновременно с региональной газовой компанией возглавил и АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» стал Андрей Савичев. К такому решению пришел Совет директоров. Одновременно с региональной газовой компанией Савичев возглавил и АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Нового руководителя коллективу компаний представил заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин.

Андрей Савичев в разные годы был заместителем главы администрации Рязани, начальником государственной жилищной инспекции Рязанской области, министром транспорта и автомобильных дорог региона.

С 2019 по 2023 год Андрей Савичев работал в должности заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

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