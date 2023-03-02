Потратила 30 млн рублей мужа, а его самого – в колодец. Жену убитого московского бизнесмена будут судить за убийство

Бизнесмена из Москвы убили в Рязанской области, а тело спрятали в колодце. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 2020 году. Тело жертвы случайно обнаружили в заброшенном колодце на берегу реки Ока в Рязанской области. Это был житель Москвы, а обвинение в итоге предъявлено его жене.

Страшную находку 13 октября 2020 года сделал житель Шиловского района, точнее - его собака, которая залаяла у колодца. Эксперты, осмотрев тело, обнаружили признаки насильственной смерти. Лишь спустя четыре месяца удалось установить личность убиенного - москвича 1965 года рождения.

Подозрение в итоге пало на супругу. Она без ведома мужа распорядилась общими сбережениями на сумму не менее 30 млн рублей. Мужчина, которому эти деньги нужны были для ведения бизнеса, требовал их вернуть. В конце концов, когда отношения окончательно разладились, москвич решил развестись.

«Понимая, что в случае развода она утратит возможность в полном объеме распоряжаться имуществом, как совместно нажитым во время брака, так и личным имуществом супруга, женщина решила убить мужа», - пишет СУ СКР по Рязанской области.

Исполнителей найти не получилось, и тогда во время совместной поездки к Оке москвичка решила все сделать сама: несколько раз ударила несчастного по голове и сбросила труп в бетонный резервуар поблизости. Через несколько дней после возвращения в Москву она написала заявление об исчезновении супруга. Чтобы пустить следствие по ложному следу, она с помощью родственников организовала себе алиби и утверждала, что из поездки они с мужем вернулись вместе, а потом он просто исчез.

Сама обвиняемая своей вины так и не признала, но в СК считают, что доказательств против нее вполне достаточно, чтобы суд мог вынести обвинительный приговор.