В Рязани появится памятник педагогу

В Рязани появится памятник, посвященный профессии педагога. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Рязани появится скульптура, посвященная профессии педагога. Сейчас проводится конкурс на лучший эскиз. Соответствующий пост появился в группе «Рязанская область» социальной сети «ВКонтакте».

Работа победителя тематического конкурса воплотится в жизнь, и памятник, созданный по эскизу, установят в сквере на улице Ленина.

Поучаствовать в конкурсе может кто угодно. Для этого нужно всего лишь заполнить заявку, приложить свой эскиз, указать размеры объекта, план размещения и прикрепить пояснительную записку, а также можно дополнительно сделать макет.

Заявки принимаются по 10 апреля по адресу: Рязань, улица Урицкого, дом №2 (здание общежития гостиничного типа «Учитель»), кабинет №104.