Скончалась бывший преподаватель Рязанского педколледжа Татьяна Киселева. Отпевал лично владыка Марк

В возрасте 73 лет скончалась бывший преподаватель рязанского педколледжа Татьяна Киселева.

28 февраля в Рязани простились со смотрителем Епархиального музея «Древлехранилище», бывшим преподавателем Рязанского педагогического колледжа Татьяной Киселевой. Отпевал покойную лично митрополит Рязанский и Михайловский Марк в кафедральном соборе Рождества Христова.

По словам владыки, Татьяна Павловна Киселева скончалась 26 февраля «как солдат на своем посту», придя на работу несмотря на плохое самочувствие.

В последние годы Татьяна Киселева работала смотрителем Рязанского епархиального музея «Древлехранилище». Невзирая на проблемы со здоровьем, она неизменно приходила на богослужения не оставляла трудов на рабочем месте.

В Рязани умерла преподаватель педколледжа, смотритель «Древлехранилища» Татьяна Киселева.

«Ее светлая улыбка согревала каждого, кто к ней обращался, и для всех у нее находилось искреннее доброе слово», - говорится в некрологе.

После окончания Рязанского педагогического училища и Московского государственного педагогического института Татьяна Киселева много лет преподавала в педколледже. Татьяна Павловна всегда с душевной теплотой относилась к людям, с ответственностью и усердием – к своим обязанностям, и на каждом месте находила возможность послужить ближним.

Фото Рязанской епархии.

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