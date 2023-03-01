Скончалась бывший преподаватель Рязанского педколледжа Татьяна Киселева. Отпевал лично владыка Марк

В возрасте 73 лет скончалась бывший преподаватель рязанского педколледжа Татьяна Киселева.
28 февраля в Рязани простились со смотрителем Епархиального музея «Древлехранилище», бывшим преподавателем Рязанского педагогического колледжа Татьяной Киселевой. Отпевал покойную лично митрополит Рязанский и Михайловский Марк в кафедральном соборе Рождества Христова.
По словам владыки, Татьяна Павловна Киселева скончалась 26 февраля «как солдат на своем посту», придя на работу несмотря на плохое самочувствие.
В последние годы Татьяна Киселева работала смотрителем Рязанского епархиального музея «Древлехранилище». Невзирая на проблемы со здоровьем, она неизменно приходила на богослужения не оставляла трудов на рабочем месте.
В Рязани умерла преподаватель педколледжа, смотритель «Древлехранилища» Татьяна Киселева.
«Ее светлая улыбка согревала каждого, кто к ней обращался, и для всех у нее находилось искреннее доброе слово», - говорится в некрологе.
После окончания Рязанского педагогического училища и Московского государственного педагогического института Татьяна Киселева много лет преподавала в педколледже. Татьяна Павловна всегда с душевной теплотой относилась к людям, с ответственностью и усердием – к своим обязанностям, и на каждом месте находила возможность послужить ближним.
Фото Рязанской епархии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!