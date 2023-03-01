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НовостиОбщество1 марта 2023 12:20

Елена Сорокина побывала на стройке военного госпиталя в Рязани

Мэр Елена Сорокина проконтролировала процесс строительства нового госпиталя для военнослужащих
Источник:kp.ru
Сорокина проинспектировала строительство нового госпиталя. Фото: страница ВКонтакте Елены Сорокиной.

Сорокина проинспектировала строительство нового госпиталя. Фото: страница ВКонтакте Елены Сорокиной.

Глава администрации Елена Сорокина проинспектировала строительство нового военного госпиталя. Об этом мэр сообщила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова Сорокина должна предусмотреть такие нюансы, как транспортная доступность госпиталя для военнослужащих и персонала, сопутствующая инфраструктура и состояние прилегающей территории.

Так, глава администрации посетила объект и встретилась с руководителем проекта для синхронизации действий по проблемным вопросам.

Сорокина озвучила предстоящие работы:

- обустройство примыкания от дороги по улице Генерала Чикризова к госпиталю;

- ремонт самой дороги;

- благоустройство прилегающей территории.

На территории госпиталя строится ливневая канализация, и до ноября ее подключат к центральной.