Дмитрий Калтаченко покидает кресло замминистра строительного комплекса Рязанской области

Замминистра строительства Рязанской области Калтаченко покидает пост.

Дмитрий Калтаченко оставляет кресло заместителя министра строительного комплекса Рязанской области. Информация о скорой отставке появилась в telegram-канале «Рязинформбюро».

На официальном сайте ведомства Калтаченко по-прежнему числится в качестве замминистра.

Чиновник Дмитрий Калтаченко несколько лет назад занимал должность префекта Советского района Рязани, а 15 июля 2019 года стал вторым кандидатом для участия в конкурсе на должность главы администрации города.

«У Дмитрия Калтаченко за плечами опыт работы префектом Советского района Рязани», - так представлял чиновника бывший губернатор Николай Любимов (читать подробнее).

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