Аэрокосмическая инновационная долина в Рязани приняла 14 первых резидентов

В Рязани официально открылась Аэрокосмическая инновационная долина.

28 февраля в Рязани в библиотеке им. Горького прошло мероприятие, посвященное открытию научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» (АКИД). Губернатор Павел Малков объявил о подписании соглашений с первыми 14 резидентами. По словам главы региона, среди них есть разработчики лазеров и навигации, систем беспроводной связи, автопилотов для сельскохозяйственной и коммунальной техники, систем ракет-носителей.

«Создание центра — серьезный шаг в научно-техническом и экономическом развитии нашего региона. В наблюдательный совет Аэрокосмической долины входит «Роскосмос», партнеры проекта — «Ростех», объединенная авиастроительная корпорация и концерн «Алмаз-Антей», - прокомментировал Павел Малкова.

Для создания инфраструктуры АКИД, как пишет зампред облправительства Юлия Швакова, выделили более 140 га у поселка Варские. Также центру передадут здания учебного центра и казармы бывшего училища связи в Рязани.

Последние намерены восстановить за счет областного и федерального бюджетов.

«В этих объектах будут размещаться органы управления, лаборатории, бизнес-акселератор, образовательный центр, зоны бизнес-сервисов и консалтинговых услуг», - рассказала Юлия Швакова.

Также замгубернатора отметила, что резиденты АКИД могут претендовать на налоговые льготы, возмещение таможенных платежей и другие преференции.