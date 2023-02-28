В Рязанской области направят миллиард рублей на развитие сельских территорий

В 2023 году по программе комплексного развития сельских территорий Рязанской области выделен один миллиард рублей. Об этом заявил рязанский губернатор Павел Малков на заседании областного правительства 28 февраля.

Средства планируют направить, прежде всего, на строительство, а именно на подготовку инженерных коммуникаций под жилзастройку. Так, 50 домов планируется возвести в селе Старое Березово Сасовского района, а в Александро-Невском намерены построить 70 домов.

Выделенная в этом году сумма в два раза больше прошлогодней.

- Сейчас реализуется много национальных проектов. Наша задача максимально использовать все предоставляемые возможности. Программа комплексного развития сельских территорий – это одна из таких возможностей. Уже сейчас благодаря поддержке федерального минсельхоза мы реализуем большое количество проектов. Мы должны готовить еще больше заявок, включать в программу как можно больше наших районов и реализовывать еще больше проектов, – приводит слова Павла Малкова издательство «Пресса».