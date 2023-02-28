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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:39

Переносчика холеры обнаружили в Рязанской области в табаке из Ирана

Россельхознадзор обнаружил в партии иранского табака муху-горбатку – переносчицу холеры
Источник:kp.ru
Мертвые мухи-горбатки в табаке опасности для человека не представляли.

Мертвые мухи-горбатки в табаке опасности для человека не представляли.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время обследования склада временного хранения, расположенного в Рязанской области, обнаружили в партии табачного сырья из Ирана многоядную муху-горбатку, являющуюся переносчиком холеры. О выявленном нарушении сообщает управление Россельхознадзора.

Как отметили в ведомстве, многоядная муха-горбатка является не только вредителем запасов, но и опасна для животных и человека, так как является переносчиком холеры.

Специалисты обследовали 41,6 тонн табака, отобрали образцы и отправили в лабораторию. Именно там эксперты обнаружили насекомых. Так как мухи находились в «нежизнеспособном состоянии», то опасности не представляли.

Россельхознадзор решил выпустить подкарантинную продукцию.

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