Переносчика холеры обнаружили в Рязанской области в табаке из Ирана

Мертвые мухи-горбатки в табаке опасности для человека не представляли.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время обследования склада временного хранения, расположенного в Рязанской области, обнаружили в партии табачного сырья из Ирана многоядную муху-горбатку, являющуюся переносчиком холеры. О выявленном нарушении сообщает управление Россельхознадзора.
Как отметили в ведомстве, многоядная муха-горбатка является не только вредителем запасов, но и опасна для животных и человека, так как является переносчиком холеры.
Специалисты обследовали 41,6 тонн табака, отобрали образцы и отправили в лабораторию. Именно там эксперты обнаружили насекомых. Так как мухи находились в «нежизнеспособном состоянии», то опасности не представляли.
Россельхознадзор решил выпустить подкарантинную продукцию.
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