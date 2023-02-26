В Скопинском районе в аварии столкнулись четыре автомобиля. Есть погибший

В воскресенье, 26 февраля, в Скопинском районе Рязанской области произошла смертельная авария с участием четырех автомобилей. Подробности происшествия сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП случилось около часа дня на 251-м дороги Р22 «Каспий». В аварии столкнулись автомобили марок Lada Granta, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Lexus. В результате ДТП 39-летний водитель отечественного авто скончался на месте происшествия.

Также в аварии пострадал 58-летний водитель Nissan и его 59-летняя пассажирка. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Как отметили в ГИБДД, среди получивших травмы несовершеннолетних нет.

Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.