На Первомайском проспекте сбили перебегавшего дорогу пешехода

Пешеход попал под колеса автомобиля в центре Рязани. Фото: скриншот видео из группы «Подслушано у водителей Рязани».

Пешеход пострадал в результате ДТП, которое произошло вечером, 22 февраля, в центре Рязани. На Первомайском проспекте недалеко от площади Победы водитель легковушки сбил человека, перебегавшего дорогу прямо перед его машиной. Дорожное происшествие запечатлела камера видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Видео появилось в автомобильной группе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, как недалеко от остановки общественного транспорта двое людей пытаются перебежать дорогу прямо среди идущего по проезжей части транспорта. В какой-то момент одному из них удалось увернуться, второму же повезло меньше.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что по факту произошедшего ДТП ведется проверка и устанавливаются все обстоятельства.