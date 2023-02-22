Умерла 91-летняя известная рязанская библиотекарь и музыкальный краевед Тамара Цуканова

Скончалась известный рязанский библиотекарь Тамара Цуканова.

На 91 году жизни скончалась заслуженный работник культуры России Тамара Цуканова. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Женщина являлась одним из самых известных библиотекарей Рязанской области, а также музыкальным краеведом. Кроме того, в библиотеке имени Горького она руководила Обществом любителей искусства, музыки и поэзии целых 38 лет.

- Для своих коллег она была примером искреннего, беззаветного служения своему делу, которому посвятила всю жизнь, - говорится в сообщении.

Проститься с Цукановой можно будет в рязанском Скорбящинском храме в пятницу, 24 февраля, в 11:00.