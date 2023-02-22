Всё, завершились поиски двух исчезнувших в Рязани подростков

В Рязани завершились поиски двух исчезнувших подростков.

В Рязани завершились поиски двух бесследно исчезнувших подростков. По информации поисково-спасательного отряда «Мещера», 15-летний Александр и 16-летний Никита перестали выходить на связь с родственниками 17 февраля. К поискам подключился поисково-спасательный отряд «Мещера».

22 февраля в 13:12 активисты-поисковики без специальных уведомлений заменили фотографии ориентировок, указав, что подростки найдены и живы.

Подробности исчезновения молодых людей, а также обстоятельства их поисков, не сообщаются.

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