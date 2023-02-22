Всё, завершились поиски двух исчезнувших в Рязани подростков

В Рязани завершились поиски двух исчезнувших подростков.
В Рязани завершились поиски двух бесследно исчезнувших подростков. По информации поисково-спасательного отряда «Мещера», 15-летний Александр и 16-летний Никита перестали выходить на связь с родственниками 17 февраля. К поискам подключился поисково-спасательный отряд «Мещера».
22 февраля в 13:12 активисты-поисковики без специальных уведомлений заменили фотографии ориентировок, указав, что подростки найдены и живы.
Подробности исчезновения молодых людей, а также обстоятельства их поисков, не сообщаются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!