Рязанское ГУ МЧС: Ракетная угроза в эфире радиостанций – фейк

Жителей Рязанской области предупредили о фейке про объявленную по радио воздушную тревогу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Информация о якобы воздушной тревоге, которую объявили в эфире нескольких радиостанций, является фейком. Об этом жителей Рязанской области предупредило ГУ МЧС России региона.
В ведомстве отметили, что информация о воздушной тревоге и возможном ракетном ударе прозвучала в эфире из-за атаки хакеров на серверы радиостанций.
«Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», - напомнили в главном управлении МЧС России по Рязанской области.
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