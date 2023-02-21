«Человек с тонким художественным вкусом…» Не стало учителя, художника и музыканта Владимира Горянцева

Умер рязанский учитель, художник и музыкант Владимир Горянцев.

19 февраля скончался Горянцев Владимир Иванович – учитель, художник и музыкант. Печальную весть принесли сотрудники Окского государственного природного заповедника. В течение нескольких лет Владимир Иванович работал в заповеднике рабочим и лаборантом в секции популяционной экологии млекопитающих. Участвовал в работах по учету охотничьих промысловых животных, регулированию их численности, отлову, мечению, изучал околоводных животных при помощи радиотелеметрии.

После заповедника Владимир Горянцев трудился в Городковической средней школе (село Лакаш Спасского района) учителем.

В течение 27 лет Владимир Горянцев преподавал музыку, изобразительное искусство и мировую художественную культуру. А свободное время рисовал, писал этюды, картины, читал и изучал специальную литературу по изобразительному искусству.

Работы Владимира Горянцева экспонировались на выставках в Москве, Рязани и Рязанской области.

«Это был человек с тонким художественным вкусом, интеллигентный, скромный, жизнелюбивый и дружелюбный. Замечательный отец, супруг и дедушка. Приносим искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича», - говорится в некрологе.

Владимиру Горянцеву было 74 года.

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