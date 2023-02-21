В Рязани открылась «Орнаментальная реальность» рязанского художника Алексея Акиндинова

В Рязани открылась выставка «Орнаментальная реальность». Фото: Ольга Гержова.

В фойе «Прио-Внешторгбанка», на втором этаже, ко вниманию рязанцев представлена выставка Алексея Акиндинова под названием «Орнаментальная реальность». Работы Алексея Акиндинова рекомендуется рассматривать долго и очень внимательно, изучая все детали.

На первый взгляд, на полотне изображены отдельные детали (пазлы), соединяющиеся между собой. Если пристально взглянуть на картину, проникнуть вглубь, то можно заметить мелкие детали, на первый взгляд, не имеющие отношения к теме. Автор как бы вплетает в сюжет картины детали-символы, различные орнаменты, намекающие на более глубинный смысл.

Художник активно применяет символы в своих работах. К примеру, в картине «Первый», которая посвящена первому советскому космонавту Юрию Гагарину, заложен символ победителя и превосходства.

- Порой символы приходят ко мне из подсознания, и я понимаю их значение позже, когда картина уже написана, - рассказал о своих наитиях Алексей Акиндинов.

Кроме того, на выставке представлено масштабное полотно «Чернобыль. Последний день Припяти», изображающий два мира – до катастрофы и после нее. На передний план вышел ликвидатор аварии. Позировал творцу рязанский художник Андрей Миронов.

Выставка открыта для рязанцев до 7 апреля. Вход свободный.