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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 8:53

Более 144 кг наркотиков сожгла рязанская полиция в плавильной печи

Конфискованные наркотики, которых уничтожили, являлись вещественными доказательствами по уголовным делам
Источник:kp.ru
Рязанские полицейские сожгли более 144 кг наркотиков. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

Рязанские полицейские сожгли более 144 кг наркотиков. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязанской области полиция сожгла более 144 килограммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Запрещенные вещества рязанские полицейские изъяли в ходе ежедневной работы, как вещественные доказательства по преступлениям, по которым уже приняты судебные решения - при личных досмотрах задержанных, проведении обысков, досмотрах автотранспорта, а также осмотров мест происшествий. А обвиняемые по уголовным делам на данный момент уже получили наказание.

Процедура сжигания наркотиков проходила под контролем межведомственной комиссии в составе представителей УМВД, Министерства здравоохранения и Министерства природопользования Рязанской области. Уничтожали вещества на одном из рязанских промышленных предприятий в плавильной печи.

Огонь поглотил около 51 килограмма синтетических и свыше 93 килограммов растительных наркотиков.