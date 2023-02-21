Девять улиц Рязани остались без холодной воды 21 февраля

На 9 рязанских улицах нет холодного водоснабжения. Фото: Андрей АБРАМОВ

И вновь на многих улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает горадминистрация.

Отключения 21 февраля связаны с ремонтными работами на водопроводе. До 13:00 вода будет отсутствовать по следующим адресам:

- площадь 50-летия Октября, дома №№1 (Дворец молодежи города Рязани), 2 стр. 1;

- улица Островского, дома №№18 корп. 1, 20 корп. 1, 22 корп. 1, 26 корп. 1, 30/9, 34, 34 корп. 1, 36, 36 корп. 1, 38, 37/16, 39, 41, 43, 39 корп. 1 (детский сад №81), 24а (детский сад №71);

- улица Черновицкая, дома №№1/77, 3, 3 корп. 1, 5, 7, 7 корп. 1, 18, 20, 20 корп. 2, 5 корп. 1 (детский сад №87);

- улица Гоголя, дома №№52 корп. 1;

- улица Гагарина, дома №№69, 71 корп. 1, 71, 73, 73 корп. 1, 75, 71 корп. 2 (детский сад №84), 166;

- улица Полетаева, дома №№19 корп. 1, 21, 23, 25;

- улица Татарская, дома №№68, 93, 95, 72 (храм Иоанна Кронштадского).

Подвоз технической воды будет организован с 10:00 по улице Черновицкой, дом №5 корп. 1.

Кроме того, еще на двух улицах не будет воды до 17:00:

- улица Октябрьская, дома №№3/1, д. 4 (СШ «Фаворит»), 4, 6, 8;

- улица 4-й Новой проезд, дома №№с 3 по 15 (нечетная сторона), с 2 по 14 (четная сторона).