В Рязани презентовали 12 том книги «Солдаты Победы»

Анна Рослякова отметала, что работа по сохранения памяти о героях-победителях в Рязанской области выстроена и не прекращается ни на день.

В канун Дня защитника Отечества в областной библиотеке имени Горького состоялась презентация 12 тома книги «Солдаты Победы». Издание посвящено фронтовикам-победителям Пителинского, Пронского и Путятинского районов.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области, председатель редакционной коллегии Анна Рослякова, обращаясь к присутствующим от имени губернатора Павла Малкова поблагодарила авторский коллектив за масштабную совместную работу.

- Работа по увековечению памяти героев в регионе строится системно. Мы помним и сохраняем для потомков имена всех наших земляков-бойцов Великой Отечественной войны, внуки и правнуки которых сегодня достойно продолжают героическую борьбу с нацизмом, - подчеркнула Анна Николаевна.

Ответственный секретарь редакционной коллегии Евгений Баранцев рассказал, что в 12 томе увековечены имена 11 577 фронтовиков. Из них по Пителинскому району 4859 красноармейцев и офицеров, вернувшихся с полей с сражений, также 473 фамилии дополнили список районной Книги Памяти (это те, кто погиб на фронтах); по Пронскому району – 4199 фронтовиков-победителей и 53 сложивший свои головы на полях сражения; по Путятинскому району – 1925 и 68 соответственно.