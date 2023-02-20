На 2-й Железнодорожной улице в Рязани с 20 марта запретят парковку

С 20 марта нельзя будет припарковаться на участке 2-ой Железнодорожной улицы. Фото: Яндекс.

В Рязани еще один участок улицы станет свободным от парковки. Речь идет о 2-й Железнодорожной улице, где уже с 20 марта 2023 года нельзя будет оставить свой автомобиль, сообщает сайт мэрии.

В частности, планируют освободить проезд к дому №32 с правой стороны здания при движении от него в сторону улицы Типанова. Запрет для водителей устанавливается, чтобы обеспечить свободный проезд встречного транспорта и подъезд специальной техники.

- Администрация города Рязани просит всех автовладельцев принять эту информацию к сведению, - говорится в сообщении мэрии.

О нововведениях рязанцам напомнят дорожные знаки, а машины нарушителей будут эвакуировать.