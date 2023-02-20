Масленичные гуляния в Рязани пройдут на Лыбедском бульваре 25 февраля

Угощать и развлекать на Лыбедском бульваре начнут с 14:00.

На 25 февраля администрация Рязани анонсировала праздник «Душа моя Масленица!». В 2023 году он пройдет на Лыбедском бульваре.

Основная часть мероприятия, посвященного проводам зимы, стартует в 14:00. В это время начнется концертная программа и заработает фуд-зона.

«На этой площадке профессиональные повара, жители города, известные рязанцы и активисты будут печь блинный рекорд, ведь в старину печь блины на Масленицу было делом почетным», - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Различные угощения и напитки, как сказано в анонсе, будут представлены на ярмарочной торговле. Без спортивных игр и традиционных для Масленицы народных забав тоже не обойдется. Также на площадке создадут фотозоны.

С 13:00 до 14:00 запланированы «Красования на Почтовой». Согласно афише, это «театрализованное представление на основе масленичных традиций». Гостей праздника устроители приглашают прийти в платках и шалях в русском стиле.

Кроме того, 25 и 26 февраля на улице Горького, 94 будет работать «Солнечная мастерская». Там пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров ручной работы.