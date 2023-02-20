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НовостиАвто20 февраля 2023 5:53

Десятибалльные пробки образовались в Рязани утром 20 февраля из-за ДТП и снегопада

Движение транспорта затруднено на многих участках улично-дорожной сети Рязани
Источник:kp.ru
Автомобильный затор на пересечении улицы Зубковой и улицы Советской Армии утром 20 февраля.

Автомобильный затор на пересечении улицы Зубковой и улицы Советской Армии утром 20 февраля.

Утром 20 февраля Рязань погрузилась в 10-балльные пробки. Согласно веб-сервису «Яндекс.Пробки», одной из причин автомобильных заторов стали обильные снегопады и ДТП. По состоянию на 08:50, авария произошла на улице Дзержинского в сторону перекрестка с улицей МОГЭС.

Кроме того, движение транспорта затруднено на улицах Есенина, Зубковой, Новоселов, Спортивной, Каширина, Бирюзова, Интернациональной, а также на Касимовском шоссе, Московском шоссе и других участках улично-дорожной сети Рязани.

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