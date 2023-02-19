Умер заслуженный учитель РСФСР, поднявший техникум в Варских, Геннадий Лычагин

Скончался бывший директор Рязанского совхоза-техникума Геннадий Лычагин. Фото: минсельхоз.

Умер Лычагин Геннадий Яковлевич – бывший директор Рязанского совхоза-техникума, заслуженный учитель РСФСР, сообщает министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Геннадий Яковлевич Лычагин родился в 1931 году. После окончания Московской ветеринарной академии, в 1957 году, работал преподавателем ветеринарных дисциплин, занимал пост заместителя директора по учебной части. Еще через некоторое время стал директором совхоза-техникума, который возглавлял более 40 лет.

В тяжелое постперестроечное время Геннадий Лычагин построил в поселке Варсике пятиэтажные общежития и многоквартирный дом.

«Геннадий Яковлевич был человеком высокой культуры, настоящим интеллигентом. Под руководством Лычагина хозяйство быстро вышло в передовые. Новые учебные корпуса, общежитие, ветеринарная клиника, многоквартирные дома, современные коммуникации, новые фермы, лучший в России кормоцех, появившиеся в поселке, это его заслуга», - говорится в некрологе.

Проститься с Геннадием Лычагины можно в поселке Варские около здания колледжа. Состоится церемония прощания 20 февраля в 14:30.

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