В Качево Рязанской области сделают дорогу и запустят общественный транспорт, который жители ждали 30 лет

В поселке Качево обустроят дорогу. Фото: страница ВКонтакте Елены Сорокиной.

Глава администрации Елена Сорокина встретилась с жителями поселков Качево и Мордасово для обсуждения ремонта дороги, который местные жители ждали 30 лет. Об этом мэр рассказала у себя на странице в соцсети ВКонтакте.

В 2023 году губернатор Рязанской области Павел Малков выделил деньги, и к ремонтным работам приступили.

Однако отремонтировать дорогу будет совсем не просто - на некоторых участках она узкая, проходит через частный сектор, а также около нее расположен овраг. Согласно проекту, должны обустроить участок дороги протяженностью 2,8 километра. Запланированы следующие работы:

- ремонт проезжей части;

- устройство тротуаров;

- замена и установка бортовых камней;

- устройство пяти пешеходных переходов и нового уличного освещения;

- расширение плотины с мостиком.

По будущей дороге пустят общественный транспорт, а также школьный автобус. В Качево сделают разворотный круг - эту идею поддержали сами жители. Однако для этого придется снести деревья.

Сорокина предупредила, что во время строительства дороги возможны затруднения с проездом в течение двух недель.

Пик выполняемых работ придется на май. Контролировать весь процесс будут местные жители, депутаты и специалисты администрации города.