17-летняя девушка пострадала в ДТП с двумя иномарками на улице Гагарина в Рязани

В центре Рязани столкнулись две иномарки. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В четверг, 16 февраля, около 7:45 в Рязани произошло ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области 17 февраля.

Авария случилась рядом с домом №63 по улице Гагарина. По предварительной информации полиции, сидевший за рулем Hyundai Solaris 21-летний житель Рязани врезался в автомобиль Nissan, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате происшествия пострадала 17-летняя пассажирка иномарки Hyundai Solaris - ее госпитализировали с травмами.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.